İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Alarm seviyesi yükseldi

İsrail ordusu, İran’dan atılan füzeler nedeniyle halkı sığınaklara çağırdı. Ülke genelinde alarmlar devreye girerken, ABD Başkanı Trump da İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), füze saldırılarında biri ağır 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ordusu, İran’dan başlatılan bir füze saldırısını doğruladı. Açıklamada, saldırı nedeniyle ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalmalarını istedi.

Açıklamada, İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için devreye alındığı, birçok kentte alarm sirenlerinin çaldığı ve sivil savunma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

ABD savaşa dahil oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki üç nükleer tesise (Fordo, Natanz ve İsfahan) yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.