İran'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: Ateşkes ihlal edildi!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, söz konusu operasyonların ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu belirerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik yeniden başlattığı saldırı, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, "Bu saldırıların devam etmesi müzakereleri anlamsız kılacak. Ellerimiz tetikte kalacak ve İran, Lübnanlı kardeşlerini asla terk etmeyecek" dedi.

İsrail'den saldırı mesajı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen son saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Netanyahu, Lübnan'a yönelik operasyonların süreceği mesajını vererek, "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkesin kapsamı tartışma konusu

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin kapsamına ilişkin farklı değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Ateşkese arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını duyurmuştu.

Buna karşılık ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının İran ile yapılan geçici ateşkes kapsamında olmadığını savundu.