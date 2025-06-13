İran'dan İsrail'e yanıt! 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdi

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, son birkaç saat içinde İHA'ların İsrail yönüne hareket ettiğini belirtti. Adraee, "İran rejimi son saatlerde İsrail'e doğru 100'den fazla İHA fırlattı, tüm hava savunma sistemleri bunlara karşı koymak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Sepahnews, İran'dan İsrail'e yönelik kamikaze İHA'lar gönderildiğini açıkladı.

İran'a yönelik 200'den fazla savaş uçağı kullanıldı

Öte yandan, İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edildi. Açıklamada, İran'a yönelik saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı bilgisi yer aldı.

İsrail medyası, güvenlik kaynaklarına dayandırarak İran'ın kısa süre içinde füzelerle misillemede bulunabileceğini öngörmüştü. Yaşanan gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.