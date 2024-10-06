İran’dan İsrail’e yanıt! Hedef listemiz hazır, yanıt vermekten çekinmeyiz

İran, İsrail’in olası bir saldırısına karşı hazırlıklı olduğu mesajını verdi. Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri’nden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” ifadelerine yer verdi. Haberde, İran’ın Salı günü düzenlediği füze saldırısına İsrail’in misilleme yapmaya hazırlandığı iddiası gündeme getirilirken, Tahran’ın böylesi bir durumda nasıl hareket edeceğinin de net olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, İsrail herhangi bir askeri eylemde bulunursa, Tahran anında yanıt verecek. Tasnim’in haberinde, “İsrail harekete geçerse, İran’ın karşı saldırıya geçeceğinden şüphe yok” ifadeleri dikkat çekti. Haberde ayrıca İran’ın elinde geniş bir hedef listesinin bulunduğu ve bu listede birçok stratejik bölgenin yer aldığı vurgulandı.

“Her yeri yerle bir edebilecek güçteyiz”

İran’ın saldırı kapasitesine de dikkat çekilen haberde, “Salı günü gerçekleştirilen füze saldırısı, İran’ın istediği her yeri vurabilecek ve yerle bir edebilecek güçte olduğunu gösteriyor” denildi. Tahran’ın İsrail’e karşı geliştirdiği bu strateji, bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceğine dair kaygıları artırıyor.

Tahran ve Tel Aviv arasında gerilim tırmanıyor

Son günlerde Tahran ve Tel Aviv arasındaki gerilim, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı ile yeni bir boyut kazanmış durumda. İsrail’in bu saldırıya karşılık vermek için hazırlık yaptığı iddiaları üzerine İranlı yetkililerden gelen bu açıklama, olası bir askeri çatışmanın kapıda olduğuna işaret ediyor. Analistler, bu durumun bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit edebileceğini ifade ediyor.

Özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önceki gün yaptığı açıklamalar, Tahran tarafından doğrudan tehdit olarak algılandı. Netanyahu, Tel Aviv’de yaptığı konuşmada, “İsrail kendini savunma ve saldırılara karşılık verme hakkına sahiptir ve bunu yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı. İran’ın bu açıklamaları ise İsrail’in olası bir hamlesine karşı Tahran’ın hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

İran’ın hedef listesi: Kritik bölgeler mi hedef alınacak?

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Tahran’ın elinde geniş bir hedef listesi bulunuyor ve bu listede birçok kritik bölge yer alıyor. Haberde, “İran’ın salı günkü saldırısı, istediği her yeri yerle bir edebileceğini gösteriyor” denildi. Bu ifadeler, İran’ın karşılık vereceği olası hedeflerin İsrail’deki önemli askeri ve stratejik noktalar olabileceği yönünde spekülasyonları artırdı.

Öte yandan, İsrail’in bölgedeki askeri hazırlıklarını artırdığına dair haberler de gelmeye devam ediyor. Bölgedeki güvenlik uzmanları, iki ülke arasında karşılıklı saldırıların ciddi bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekiyor.

Uluslararası toplumdan itidal çağrısı

Uluslararası toplum, iki ülke arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasından endişe duyuyor. ABD ve Avrupa Birliği, Tahran ve Tel Aviv’i itidale davet ederken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ve çatışma riskinin önlenmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

İran ve İsrail arasında yaşanan bu gerilim, sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyebilecek bir kriz potansiyeli taşıyor. Tahran’ın son açıklamaları, olası bir askeri çatışmanın çok yakın olduğuna işaret ediyor.