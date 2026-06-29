İran'dan Katar açıklaması: Heyet gidiyor, ABD ile görüşme yok
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'dan bir teknik heyetin bu hafta Katar'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bekayi, görüşmelerde Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin konuların ele alınacağını belirtirken, ABD'li yetkililerin Katar ziyaretinin İran heyetiyle bağlantılı olmadığını ve yakın dönemde ABD ile herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'dan bir teknik heyetin bu hafta Katar'a gideceğini duyurdu. Bekayi, ziyaret kapsamında Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin başlıkların değerlendirileceğini ifade etti.
Bekayi, İran heyetinin Katar temaslarına ilişkin açıklamasında, teknik düzeyde gerçekleştirilecek görüşmelerde mutabakat kapsamındaki uygulama süreçlerinin ele alınacağını kaydetti.
Öte yandan Bekayi, ABD'li yetkililerin Katar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Söz konusu ziyaretin İran heyetinin Katar programıyla bağlantılı olmadığını belirten Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.