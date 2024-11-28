İran'dan korkutan açıklama! Yaptırım tehdidi sürerse nükleer silah edinebiliriz

Lizbon'da basına yaptığı açıklamada İran'ın daha önce de nükleer silah yapma kapasitesine sahip olduğunu fakat bunun ülkenin güvenlik stratejisinin bir parçasını oluşturmadığını ifade eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Eğer Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımları İran'a karşı yeniden uygularsa, o zaman İran'daki herkes nükleer silah edinmeme doktrininin yanlış olduğuna kani olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Almanya ve Fransa...

Yarın İranlı ve Avrupalı müzakerecilerin Cenevre'de yapacağı toplantıya değinen ve bu görüşme konusunda iyimser olmadığını vurgulayan Erakçi: "İran’ın doğru tarafla konuşup konuşmadığından emin değilim. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa, karşı koyma politikasını seçmiş gibi görünüyor" dedi.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da Cenevre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Binlerce gelişmiş santrifüj cihazı devreye girebilir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran aleyhindeki kararını hatırlatan Erakçi, "İran, UAEA'nın kararının ardından, binlerce yeni ve son derece gelişmiş santrifüj cihazları devreye sokma kararı aldı. Bu makinelerde gaz enjeksiyonu başladı. Bu, onların baskısının sonucudur... Şu anda uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlamıyoruz. Bu şu anki kararımızdır. Bu sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi için işbirliğini seçtiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.