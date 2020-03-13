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İran'dan koronavirüs tedbiri: Sokaklar boşaltılacak

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

İran'dan koronavirüs tedbiri: Sokaklar boşaltılacak
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İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

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Kaynak: AA

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