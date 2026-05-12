İran'dan kritik nükleer mesajı: Yüzde 90 seçeneği masada
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin yeniden saldırıya uğraması halinde uranyum zenginleştirme seviyesinin yükseltilmesinin değerlendirilebileceğini açıkladı.
"Mecliste ele alınacak"
İranlı yetkili, ülkenin yeniden hedef alınması durumunda gündeme gelebilecek seçeneklerden birinin uranyumu yüzde 90 seviyesinde zenginleştirmek olduğunu belirtti.
Rızai, söz konusu konunun İran Meclisi'nde değerlendirileceğini ifade etti.
Nükleer silah seviyesi olarak kabul ediliyor
Uzmanlara göre yüzde 90 saflığındaki uranyum, nükleer silah üretiminde kullanılabilecek seviye olarak kabul ediliyor.