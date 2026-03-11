İran'dan küresel ekonomi uyarısı: Tarihin en büyük enerji açığı olacak

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı 12. gününde devam ederken küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD'nin saldırıların ekonomik etkilerinden kurtulmak için sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini savunuyor.

'Enflasyonist tsunami' uyarısı

Erakçi, X hesabından yayımladığı mesajında, ABD-İsrail'in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. ABD’li yetkililerin 'sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini' ifade eden Erakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak" ifadelerini kullandı.

'Tarihin en büyük açığı ve uçurumu'

Erakçi, piyasaların 'tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya' olduğunu dile getirerek, "Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük" değerlendirmesinde bulundu.

"Amaç 'büyük hata operasyonunu' haklı çıkarmak"

"İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır" ifadesini kullanan Erakçi, "Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan 'büyük hata operasyonunu' haklı çıkarmaktır" dedi.