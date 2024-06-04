İran'dan mesai saatlerine, enerji tasarrufu düzenlemesi
İran'da hava sıcaklığındaki yükselişe bağlı olarak artan enerji tüketiminin önüne geçmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri yarından itibaren sabah 06.00 ila 13.00 arasında olacak.
AA
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Enerji tasarrufu kapsamında kabine tarafından alınan karara göre, İran'daki kamu kuruluşlarının yeni mesai saatleri 06.00 ile 13.00 arasında olacak.
Devlet kurumlarında ortam sıcaklığının 24 dereceye ayarlanacağı uygulamayla, mesai saatlerinde yüzde 30, mesai sonrası ise yüzde 60 tasarruf sağlanması öngörülüyor. İran'da yaz aylarında klimaların devreye girmesiyle ülkede elektrik yetersizliği yaşanıyor. Bu nedenle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.