İran'dan mesai saatlerine, enerji tasarrufu düzenlemesi

Enerji tasarrufu kapsamında kabine tarafından alınan karara göre, İran'daki kamu kuruluşlarının yeni mesai saatleri 06.00 ile 13.00 arasında olacak.

Devlet kurumlarında ortam sıcaklığının 24 dereceye ayarlanacağı uygulamayla, mesai saatlerinde yüzde 30, mesai sonrası ise yüzde 60 tasarruf sağlanması öngörülüyor. İran'da yaz aylarında klimaların devreye girmesiyle ülkede elektrik yetersizliği yaşanıyor. Bu nedenle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.