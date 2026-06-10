İran'dan misilleme! ABD hedefleri vuruldu

İran Devrim Muhafızları ordusu, Ortadoğu'daki ABD askeri hedeflerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı. Operasyon, ABD ordusunun Pazartesi gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Apache tipi saldırı helikopterini düşürmesinin ardından gelen misilleme dalgası olarak geldi. ABD'li yetkililer, kendi saldırılarının tamamlandığını ve Trump yönetiminin bu eylemlerin olası barış müzakerelerini baltalamayacağını düşündüğünü aktardı.

İran devrim muhafızları bölgesel ABD üslerini hedef aldı

Tahran yönetimi, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt topraklarında konuşlanmış ABD askeri tesislerini vurdu. Bahreyn'de CNN tarafından coğrafi konumu doğrulanan bir video görüntüsünde, ülkede siren seslerinin duyulmasından kısa bir süre sonra bir ABD üssünün yakın çevresinden gelen ışık parlaması kaydedildi. Ürdün ve Kuveyt hükümetleri, kendi hava savunma sistemleriyle bazı saldırıları engellediklerini duyurdu.

İran devlet medyası, Hürmüz Boğazı çevresindeki üç stratejik bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Devlet işletmecisi kanalın aktardığına göre, saldırılar iki su deposunu doğrudan vurarak bölgenin su tedarik hattını kesti. Bölgedeki enerji altyapısına yönelik herhangi bir hasar bildirimi henüz gelmedi.

ABD apache helikopteri Iran İHA'sı tarafından düşürüldü

İki ABD'li yetkili, düşen Apache helikopterinin bir İran insansız hava aracı tarafından havada imha edildiğini doğruladı. Yetkililerden biri, helikopterin kasıtlı olarak hedef alınıp alınmadığının net olmadığını ifade etti. Helikopterin iki mürettebatı, ABD'ye ait insansız bir kurtarma deniz aracı tarafından bölgeden tahliye edildi. Mürettebatın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir rapor paylaşılmadı.

Jeopolitik risk priminin bu gelişmelerle birlikte yeniden fiyatlandığı görülüyor. Brent petrol fiyatları, saldırı haberlerinin ardından varil başına iki doların üzerinde yükseliş kaydetti. Bölgesel havacılık ve denizcilik sigortası primlerinde de benzer bir artış gözlemleniyor. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük 20 milyon varil petrol akışının güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıyor.