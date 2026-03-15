İran'dan misilleme uyarısı! ABD şirketleri vurulabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerine ait tesislerin de hedef alınabileceğini söyledi. El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan Erakçi, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Saldırılar yalnızca Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef alıyor"

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarına yönelik saldırıları hakkında konuşan Erakçi, Tahran'ın operasyonlarının yalnızca Amerikan askeri varlığı ve çıkarlarıyla sınırlı olduğunu savundu. Erakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız" dedi.

"Bazı saldırılar sahte bayrak olabilir"

Bakan Erakçi, İran'a atfedilen bazı saldırıların ise "sahte bayrak" operasyonu olabileceğini öne sürdü. Bölgedeki bazı saldırıların farklı aktörler tarafından İran'a mal edilmeye çalışılmış olabileceğini ifade eden Erakçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen "Lucas" adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Erakçi, söz konusu iddialara ilişkin bilgilerin şu anda incelendiğini ve araştırma sürecinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın tehditlerine yanıt

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji tesislerini hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına da değindi. Tahran'ın bu tür bir saldırıya karşılık vereceğini belirten Erakçi, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" ifadelerini kullandı.