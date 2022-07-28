İran'dan Mossad açıklaması: 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

İran resmi ajansı IRNA'nın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkede "Mossad'a bağlı bir casusluk şebekesinin üyeleri" tutuklandı.

Açıklamada, "Siyonist rejim (İsrail) adına paralı askerlik sabıkası olan ayrılıkçı bir gruba mensup 5 kişiden oluşan ve ülkenin hayati bölgelerinden istihbarat toplamak için Mossad'dan mali destek alan bir şebekenin üyelerinin istihbarat birimlerinin operasyonuyla yakalandığı" belirtildi.

Yakalanan kişilerin istihbarat toplamanın yanı sıra ülkede kundaklama ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için eğitim aldıkları ifade edildi.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait bir dizi gelişmiş ekipmanın yanı sıra çeşitli iletişim araçlarının da ele geçirildiği aktarıldı.

İran IKBY merkezli ayrılıkçı Komele örgütünü suçlamıştı

İran, geçen hafta da terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan Mossad'a bağlı bir casusluk ağının yakalandığını açıklamıştı.

İstihbarat Bakanlığı, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.

Bakanlık, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, yakalanan ajanların, merkezi IKBY'de bulunan ayrılıkçı Komele örgütünün üyeleri olduğunu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarını aktarmıştı.

Komele örgütü de 25 Temmuz'da İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde örgüt üyelerinin pusuya düşürüldüğünü açıklamıştı.