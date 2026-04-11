İran'dan müzakere öncesi endişe veren açıklama

İran ile ABD arasında uzun süredir beklenen müzakereler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlarken, görüşmelere saatler kala gelen açıklamalar sürecin zorlu geçeceğinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü vurgulayarak müzakerelerin “zor bir zeminde” başlayacağını ifade etti.

“ABD’ye güvenimiz yok” mesajı

Arakçi, ABD’nin geçmişte verdiği sözleri tutmadığını ve diplomasiye zarar verdiğini belirterek, “Tam bir güvensizlik ortamında müzakerelere giriyoruz” dedi. İran tarafı, Washington’ın taahhütlerini yerine getirmeden ilerleme sağlanamayacağı görüşünü dile getirdi.

Benzer çıkış Meclis’ten de geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da daha önce yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı. Kalibaf, İran’ın iyi niyetine rağmen saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirterek güven krizine dikkat çekti.

Lübnan şartı yeniden gündemde

Tahran yönetimi, müzakerelerin sağlıklı ilerlemesi için Lübnan’da ateşkesin sağlanmasını ön koşul olarak yineledi. Bu başlık, görüşmelerin en kritik maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Masada iki farklı plan var

Görüşmelerde ABD’nin 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran’ın 10 maddelik planı ele alınacak. Washington, uranyum ve Hürmüz Boğazı’na odaklanırken; İran tarafı yaptırımların kaldırılması ve bölgesel askeri faaliyetlerin sona erdirilmesini talep ediyor.

Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar öne çıkıyor

İran, boğazın kontrolünün kendisinde kalmasını isterken, gemi geçişleri ve bölgesel güvenlik başlıklarını da masaya taşıyacak. Ayrıca tüm ekonomik yaptırımların kaldırılması Tahran’ın en önemli talepleri arasında yer alıyor.

Görüşmeler 15 gün sürebilir

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, müzakerelerin iki haftayı bulabileceğini açıkladı. Bu süreçte tarafların birçok başlıkta yoğun pazarlık yürütmesi bekleniyor.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, İran tarafını Kalibaf ve Arakçi temsil ediyor. Bu durum görüşmelerin önemini artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sonuç belirsiz, risk yüksek

Uzmanlara göre taraflar arasındaki derin güvensizlik, anlaşma ihtimalini zorlaştırıyor. Ancak jeopolitik risklerin yüksekliği, diplomasinin tamamen kopmasını da engelliyor. İslamabad görüşmeleri, bölge dengeleri açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.

İran görüşmedeki talepleri şu şekilde aktarılmıştı:

- ABD’nin saldırmazlık garantisi vermesi

- Hürmüz Boğazı’nın İran’ın kontrolünde kalması

- Uranyum zenginleştirme hakkının kabulü

- Tüm birincil yaptırımların kaldırılması

- Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, İran aleyhindeki kararlarının sonlandırılması

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran aleyhindeki kararlarının sonlandırılması,

- İran’a savaş tazminatı ödenmesi

- Bölgedeki Amerikan askerinin çekilmesi

- Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması