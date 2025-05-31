İran'dan net mesaj: Nükleer silaha karşıyız, ABD ile aynı fikirdeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’da düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer politikasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Ülkesinin nükleer silah geliştirmeyi kesin bir dille reddettiğini söyleyen Arakçi, bu konuda ABD ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade etti.

Arakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin 36’ncı ölüm yıl dönümü öncesi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Humeyni'nin sadece bir devrim lideri değil, aynı zamanda İran’ın dış politika mimarı olduğunu belirtti.

“Bizim izlediğimiz yol onun dış politika anlayışına dayanıyor. Bu anlayışın temelinde yabancı egemenliğinin reddi vardır. ‘Ne Doğu ne Batı’ politikası da buradan gelir. Anayasamızda açıkça belirtildiği gibi İran, tahakküm ve boyun eğmeyi kabul etmez.”

“Zenginleştirme İran için hayati önemde”

İran’ın uranyum zenginleştirme programına da değinen Arakçi, bu alandaki çalışmaların barışçıl amaçlar taşıdığını ve İran halkının bu hakkından vazgeçmeyeceğini vurguladı:

“Nükleer enerji ve zenginleştirme İran için hayati öneme sahip. Ancak müzakerelerdeki en temel önceliğimiz tahakkümün reddidir. ‘Zenginleştirme yapmamalısınız’ dayatması bizim için kabul edilemez.”

“Nükleer silah bizim için kabul edilemez”

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kaldığını hatırlatan Arakçi, Batılı ülkelerin kendi güvenlik endişelerini gerekçe göstererek İran halkının haklarını gasp etmeye çalıştığını savundu:

“Nükleer silaha sahip olmak bizim için kabul edilemez. Bu konuda karşı tarafla, yani ABD ile aynı görüşteyiz. Ancak onlar NPT’ye bağlı kalmadı. Sadece kendi endişelerine dayanarak İran halkını ve gelecek nesilleri doğal haklarından mahrum edemezler.”



İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanımı konusundaki kararlılığını yineleyen Arakçi, ülkesinin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.