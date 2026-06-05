İran'dan nükleer anlaşma iddialarına açıklama

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İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir bölümünün üçüncü bir ülkeye taşınacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan ve müzakere ekibine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Uranyum devri müzakere gündeminde değil"

İsmi paylaşılmayan kaynak, İran'ın görüşmeler kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını başka bir ülkeye gönderme şartını kabul ettiği yönündeki haberleri reddetti.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirten kaynak, uranyumun devredilmesine ilişkin bir konunun müzakere masasında bulunmadığını ifade etti.

"Öncelikle ABD somut adım atmalı"

Nükleer konulara ilişkin başlıkların mevcut aşamada ele alınmadığını aktaran kaynak, bu meselelerin müzakerelerin ilerleyen sürecinde değerlendirileceğini belirtti.

Kaynak, görüşmelerde önceliğin ABD tarafından atılacak somut adımlarda olduğunu vurguladı.