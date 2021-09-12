İran'dan nükleer anlaşma müzakerelerine devam kararı

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarının hafıza kartlarını değiştirebileceklerini söyledi.

İslami ile İran'ın başkenti Tahran'a gelen UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Grossi ile "iyi ve yapıcı" görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran İslami, UAEA Yönetim Kurulu toplantısına katılma ve müzakereleri devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.

Teknik konuları ele aldıklarını ve siyasi meselelerin gündeme gelmediğini ifade eden İslami, Grossi'nin kısa süre içinde tekrar Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

İslami, şöyle devam etti:

"UAEA uzmanlarının nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarının hafıza kartları için İran'a gelmeleri ve gerekli teknik işlemleri yapmaları kararlaştırıldı. Güvenlik kameralarındaki hafıza kartlarını mühürleyecek ve yeni kartlar takacaklar. Bizim için önemli olan güvendir. İran ve UAEA arasındaki güven korunmalıdır."

Grossi de 2 hafta içerisinde Viyana'da yapılacak ve İran'ın da katılacağı UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından Tahran'a tekrar geleceğini belirterek, "Bu nükleer alanda dünyadaki en önemli olaylardan birisidir. Ajansın İran'daki teknik teçhizat çalışmalarını sürdürmesi önemlidir ve bu Ajans ile dünya için önemli bir güvence sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride de UAEA müfettişlerine, İAEK ve UAEA ortak mühürleri altında tutulacak olan belirlenmiş ekipmanlarda hizmet vermelerine ve hafıza kartlarını değiştirmelerine izin verildiği belirtildi.