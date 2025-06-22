İran'dan nükleer saldırı açıklaması! 'Fordo önceden boşaltılmıştı'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehdi Muhammedi, söz konusu saldırının İran açısından olağanüstü bir durum oluşturmadığını belirterek, "İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi" dedi.

Muhammedi açıklamasında, "Kesin olan iki şey var. Birincisi, bilgi bombalanamaz. İkincisi, bu sefer kumarbaz kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Trump: Saldırı son derece başarılıydı

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki üç nükleer tesise yönelik "son derece başarılı" bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Trump, "Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordo tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor" ifadelerine yer verdi.

Saldırının ardından her iki taraftan gelen açıklamalar, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.