İran’dan nükleer silah açıklaması! 'Gündemimizde değil'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin nükleer programına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran Atom Enerjisi Örgütü'nü ziyaret eden Pezeşkiyan, İran'ın nükleer tesislerini "daha büyük güçle" yeniden inşa edeceğini belirterek, bu programın tamamen sivil amaçlara hizmet ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Tahran'ın nükleer çalışmalarının "halkın temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve ulusal refahı artırmayı" hedeflediğini ifade etti. Nükleer teknolojinin yıkıcı yönlerinin bilindiğini belirten Pezeşkiyan, "uygulamalarının yalnızca küçük bir kısmının silahlara ilişkin olduğunu", geri kalanının ise tıp, tarım ve sanayi alanlarında kullanıldığını söyledi.

"Bunu iyi biliyorlar"

Pezeşkiyan, İranlı bilim insanlarının radyofarmasötikler ve tıbbi izotoplar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, Batı ülkelerinin İran'ı nükleer silah geliştirmekle suçlamasına yanıt verdi. "Nükleer silah üretmek gündemimizde değil ve bunu iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Fosil yakıt kullanımındaki israfı da eleştiren Pezeşkiyan, bilim insanlarını temiz enerji ve yenilenebilir teknolojilere yönelmeye davet etti. Barışçıl nükleer programı desteklediğini yineleyen Cumhurbaşkanı, İran'ın radyofarmasötik alanında küresel pazardaki payını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, ABD'den nükleer anlaşma görüşmelerini yeniden başlatmaya yönelik bir davet mesajı aldıklarını açıkladı ancak detay vermedi. Sözcü, konuyla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağını söyledi.