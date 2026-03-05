İran’dan nükleer tehdit: Rejim değişikliği olursa Dimona vurulur

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel çapta bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırırken, İran ordusundan dikkat çeken yeni bir mesaj geldi.

İran’dan Dimona uyarısı

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD’nin İran’da rejim değişikliği girişiminde bulunması durumunda İran’ın İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nü hedef alabileceği ifade edildi.

Açıklamanın, ABD’nin bazı Kürt grupları İran’a karşı silahlandırarak Tahran yönetimini devirmeyi planladığına yönelik iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Dimona Nükleer Reaktörü nerede?

İsrail’in Negev Çölü’nde, Dimona kentinin yaklaşık 13 kilometre güneyinde bulunan tesisin resmi adı Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak biliniyor. Dimona Nükleer Reaktörü olarak da anılan bu tesis, İsrail’in nükleer programının en kritik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İsrail’in nükleer programının merkezi

Ayrıca tesisin adı, İsrail’in nükleer programının mimarları arasında gösterilen eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in ölümünün ardından Shimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak değiştirilmişti. Bu merkez, İsrail’in nükleer silah kapasitesinin kalbi olarak değerlendiriliyor.