İran'dan 'ortak operasyon' açıklaması

30 Ekim 2017

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin " Şu an sadece bir kapı (Başmak Sınır Kapası) açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor" diye konuştu.

Behram Kasımi, Türkiye ve İran'ın PKK'ya yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Kasımi, "Bölge ülkelerinin dostça isteğine rağmen IKBY'nin referandum konusunda ısrarcı olması yanlış bir adımdı" değerlendirmesinde bulundu.

İran Genelkurmay Başkanı: Kısıtlamalar bir kaç gün içinde kaldırılacak

Kuzey Irak'taki referandumun ardından kapatılan sınır kapılarına ilişkin bir açıklamada da İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'den geldi.

Bakıri, " Sınır kapılarındaki kısıtlamalar önümüzdeki bir kaç gün içinde kaldırılacak. Bölünme planı başarılı olsaydı, Irak'ta uzun vadeli bir savaş çıkacaktı ve bundan komşu ülkelerde etkilenecekti" dedi.

Kaynak: DHA