İran'dan panik alım uyarısı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin teminine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı.

"Temel ihtiyaçlarda sıkıntı yaşanmıyor"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sadık, Limanlar ve Denizcilik Kurumu yetkilileriyle yapılan toplantıda konuştu.

Sadık, özellikle güney limanlarında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı önlem alındığını ifade etti. Bu kapsamda kuzey limanlarının kapasitesinin artırılması ve ürün girişinin hızlandırılması amacıyla sınır geçiş noktalarında düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Hükümetin temel ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Sadık, mevcut süreçte halkın panik alımı yapmaması yönündeki yaklaşımının da önem taşıdığını belirtti.