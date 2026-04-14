İran’dan petrol açıklaması: Satışlar güçlü, gelirler sanayiye aktarılacak

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen rağmen petrol üretimi ve ihracatının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Paknejad, petrol çalışanlarının tüm tesislerde faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, ihracatın 'bir gün bile durmadığını' vurguladı.

Kilit ihracat noktaları aktif kaldı

Paknejad, özellikle İran’ın en önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Harg Adası’nda operasyonların kesintisiz devam ettiğini ifade etti. Bu sayede ülkenin enerji gelirlerinde ciddi bir aksama yaşanmadığına dikkat çekildi.

Gelirler sanayi onarımında kullanılacak

Paknejad, petrol satışlarından elde edilen gelirlerin bir bölümünün savaş sırasında zarar gören sanayi altyapısının yeniden inşası için kullanılacağını açıkladı.

Petrol fiyatlarında artış vurgusu

İranlı bakan, geçtiğimiz ay yaptığı değerlendirmede ülkenin ham petrol satış fiyatlarında kayda değer bir artış yaşandığını da hatırlatmıştı.