İran'dan petrol ihracatı açıklaması: Tamamen durdu

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle ülkenin petrol ihracatının tamamen durduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Himmeti, deniz ablukasının İran ve bölge ülkelerinin enerji ihracatı üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Himmeti, Katar ve Irak'ın da benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Onlarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Bizim için de aynı durum söz konusu, hiç petrol ihraç etmiyoruz" dedi.

"Bu durumu öngörmüştük"

Petrol ihracatının kesilmesine karşı önceden hazırlık yapıldığını söyleyen Himmeti, hükümet ve Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

İran'ın diğer bölge ülkelerinden farklı olarak yurt dışındaki finansal rezervlerine de erişemediğini belirten Himmeti, "Katar ve diğer ülkelerle bizim farkımız, onlar finansal rezervlerine ulaşabiliyorlar. Fakat Amerikalılar bizim rezervlerimizi bloke etti, ulaşmamıza izin vermiyor" ifadelerini kullandı.