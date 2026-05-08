İran’dan petrol tankerine operasyon: “Ocean Koi”ye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre operasyon bugün Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirildi. Haberde, İran deniz komandolarının tanker üzerinde kontrol sağladığı ifade edildi.

Detaylar paylaşılmadı

İran tarafı, geminin bayrağı, sahibi ve operasyonun gerçekleştiği konuma ilişkin henüz resmi bilgi vermedi. Olayın ardından bölgedeki deniz trafiği ve enerji piyasalarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD'den saldırı gelmişti

Sabah saatlerinde de İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek İran’a ait bir petrol tankerini hedef aldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ise Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.