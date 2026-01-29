İran'dan savunma hamlesi: İHA ve SİHA sayısı artıyor

İran, savunma kapasitesini artırmaya yönelik yeni adımlar attı. İran Silahlı Kuvvetleri envanterine, imha, taarruz, keşif ve elektronik harp görevleri için tasarlanan bin adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) dahil edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, savunma doktrinlerinin karşı karşıya olunan tehditlere göre şekillendiğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz tehditlere uygun şekilde, hızlı muharebe, her türlü saldırı ve saldırgana ezici bir karşılık verebilmek için stratejik üstünlüklerin korunması ve geliştirilmesi her zaman ordunun gündeminde yer almıştır" dedi.

İran basınında yer alan haberlerde ise orduya teslim edilen İHA ve SİHA'ların, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşta elde edilen tecrübeler dikkate alınarak İran Savunma Bakanlığı tarafından üretildiği aktarıldı. Söz konusu araçların; deniz, hava ve kara ortamlarında sabit ve hareketli özel hedeflerin imhasına yönelik olarak geliştirildiği kaydedildi.