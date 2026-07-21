İran'dan sert tehdit: 'Unutulmayacak' karşılık vereceğiz

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığını hedef alan olası saldırılara karşı güçlü bir yanıt verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve onurunun inanç, milli birlik, muharebe hazırlığı, caydırıcılık kapasitesi ve istihbarat üstünlüğüyle korunduğu belirtildi.

"Unutulmayacak" karşılık verilecek

Devrim Muhafızları, ülkeye yönelik her türlü saldırı ve "düşman maceracılığına" karşı kararlı ve "unutulmayacak" bir yanıt verme taahhüdünde bulundu.