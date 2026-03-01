İran’dan Tel Aviv’e yeni füze saldırısı: 21 yaralı

İran, sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. İsrailli sağlık yetkilileri, İran’ın saldırılarında 21 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, 16’sının hafif şekilde yaralandığını 2 kişinin ise ağır ya da kritik durumda bulunduğunu bildirildi.