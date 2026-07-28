İran'dan Trump'a Hürmüz resti: O gemiler boğazdan geçemeyecek
İran ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dondurulmuş İran varlıklarının savaşta zarar gören gemilerin tazminatında kullanılacağı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Tahran, bu ödemeyi kabul eden ülke ve şirketlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarının savaş tazminatında kullanılacağı yönündeki açıklamasına sert cevap verdi.
Zülfikari, İran'a ait dondurulmuş varlıklardan ödeme alan ülke veya şirketlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
'Hukuka aykırı' tepkisi
Yapılan açıklamada, Trump'ın önerisinin uluslararası hukuka aykırı olduğu savunularak, İran'ın dondurulmuş varlıklarından ödeme almayı kabul eden şirket ve ülkelerin gemilerine Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı ifade edildi.
Tartışmayı Trump'ın açıklaması başlattı
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında gemiler ve yüklerde oluşabilecek zararların, ABD'nin kontrolündeki dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını duyurmuştu.