İran'dan Trump'a sert gönderme: Ankara'dan dönüşü hatırlattı

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Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına Tahran'dan imalı bir cevap geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik gönderme yaparak ABD Başkanı'nın kendi güvenliği konusunda endişelenmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Azizi, "ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" ifadelerini kullandı.

Trump ikram aracına gizlenmişti

The Washington Post'un haberine göre Trump Ankara'dan ayrılırken eski Air Force One uçağına bindikten sonra güvenlik gerekçesiyle bir havaalanı ikram aracı kullanılarak daha küçük Air Force C-32A uçağına götürülmüştü.

Trump daha sonra uçak değiştirdiğini doğrularken, kararın Gizli Servis ve ordunun güvenlik değerlendirmesi doğrultusunda alındığını söyledi. ABD Başkanı, "Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum" ifadelerini kullandı.