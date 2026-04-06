İran'dan Trump'a sert tehdit: 'Süper savaş suçlusu olursun'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Garibabadi, söz konusu tehditlerin hayata geçirilmesi halinde Trump'ın "süper savaş suçlusu" olarak anılacağını ifade etti.

"Sivil altyapıya saldırı savaş suçudur"

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik olası saldırıları uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirdi.

İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanılmasının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğunu belirten Garibabadi, enerji tesisleri ve köprüler gibi sivil altyapı unsurlarının hedef alınmasının savaş suçu kapsamına girdiğini vurguladı.

Uluslararası hukuk vurgusu

Açıklamasında ilgili uluslararası düzenlemelere atıfta bulunan Garibabadi, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Madde 8 uyarınca savaş suçu olan enerji santrallerine ve köprülerine (sivil altyapı) saldırı tehdidinde bulunmak ve 1977 Birinci Cenevre Protokolü Madde 52 uyarınca ABD Başkanı, ülkesinin en yüksek yetkilisi olarak, savaş suçları işlemekle alenen tehditte bulunmuştur. Bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili herhangi bir ulusal mahkeme önünde bireysel cezai sorumluluğunu doğuracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Derhal ve pişman edici karşılık verilecek"

İran'ın olası saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Garibabadi, Tahran'ın bu tür tehditlere karşı hızlı ve kararlı bir yanıt vereceğini dile getirdi.

Garibabadi, "İran, BM Şartı'nın 51. maddesine dayanarak her türlü saldırıya veya yakın tehdide kararlı, derhal ve pişmanlık edici şekilde karşılık verecektir. ABD Başkanı'nın, etkileri İran'la sınırlı kalmayacak bu tehditleri gerçekleştirmekten vazgeçmesi tavsiye edilir aksi takdirde adı tarihe süper savaş suçlusu olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.