İran’dan Trump’a yanıt: Ne doğrudan ne dolaylı bir teklif aldık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına ilişkin olarak Tahran’a bir teklif sunulduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran, ABD’den doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir yazılı teklif almadı” dedi.

Tahran yönetiminin tutumunun net ve değişmez olduğunu belirten Arakçi, “Bu süreçte biz ve dünya hâlâ kafa karıştırıcı ve çelişkili mesajlar almaya devam ediyoruz. Ancak İran kararlı ve net. Haklarımıza saygı gösterin, yaptırımlarınızı kaldırın, anlaşma sağlanır” ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirme hakkının kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Arakçi, “Sözlerimi iyi dinleyin. İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçeceği bir senaryo yok. Bu hak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olan tüm ülkeler için tanınmıştır” diye konuştu.

Arakçi ayrıca İran halkının güçlü duruşuna da dikkat çekerek, “Büyük İran milleti, dayatma girişimlerine karşı gücünü ve direncini ortaya koydu. Her zaman karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açığız ancak hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yaptığı açıklamada, İran’a nükleer programla ilgili bir teklif sunulduğunu öne sürmüştü.

Gazetecilerin “ABD İran’a resmi bir teklif sundu mu? Bu teklif Steve Witkoff aracılığıyla mı iletildi?” sorusuna Trump, “Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak” yanıtını vermişti.