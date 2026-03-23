İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: Müzakere yok

İran basını ve yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak, taraflar arasında herhangi bir temas bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri'nden Trump'a yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır. Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

"ABD ile herhangi bir iletişim yok"

İran'ın Fars haber ajansı da Trump'ın "verimli görüşmeler" açıklamasına rağmen ABD ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir iletişim kurulmadığını aktardı.

Haberde, İran'ın Batı Asya genelindeki enerji santrallerini hedef alabileceği yönündeki uyarısının ardından Trump'ın geri adım attığı ve İran'daki enerji altyapısını hedef almaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Hürmüz için dikkat çeken mesaj

Tasnim haber ajansı ise İran'ın saldırılara karşılık vermeyi ve topraklarını geniş çapta savunmayı sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, "psikolojik savaş devam ettiği sürece" Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi koşullara dönmeyeceği ifade edildi.

Tahran'da saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, söz konusu açıklamaların yapıldığı sırada Tahran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Gelişmeler, bölgede tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu gösteriyor.