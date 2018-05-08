İran'dan Trump'ın kararına sert tepki

08 Mayıs 2018

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek “ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük. Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmünü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Trump'tan 'İran'la nükleer anlaşma'dan çekilme kararı

AB'den Trump'ın kararına ilk tepki

Kaynak: İHA