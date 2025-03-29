İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben yazdığı mektuba ilişkin detaylı bir yanıt verdi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (İSNA), El Arabi El Cedid haber sitesine dayandırdığı haberinde, Tahran’ın cevabının nükleer program, balistik füzeler, bölgesel politikalar ve tehditler olmak üzere 4 ana başlığa odaklandığını iddia etti.

Haberde, Tahran’ın, ABD Başkanının mektubundaki tüm madde ve paragraflara tek tek ve Trump’ın üslubuna uygun bir dille karşılık verdiği belirtildi. Ayrıca, İran’ın yalnızca 2015 Nükleer Anlaşması çerçevesinde ve karşılıklı saygı temelinde müzakereye açık olduğu vurgulanırken, savunma ve füze programlarına ilişkin müzakereleri kesin bir dille reddettiği ifade edildi.

İranlı kaynaklara göre, Tahran yanıtında, bölgesel müttefikleriyle ilişkilerinin ikili anlaşmalara dayandığını ve müttefiklerinin bağımsız hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu taraflarla yapılacak muhtemel anlaşmalara açık olduğunu belirtti.

Ulusal güvenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve herhangi bir saldırıya karşılık vermekte sınır tanımayacağını da vurguladı.

Öte yandan, haberde Tahran’ın Trump’ın mektubuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden yanıt vermeyi reddettiği, bunun yerine geleneksel arabuluculuk kanallarını kullanmayı tercih ederek, Umman’a güvendiği ifade edildi.