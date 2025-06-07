İran’dan Trump’ın seyahat yasağına sert tepki: Irkçı ve hukuka aykırı

Donald Trump’ın İran dahil 12 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesi, Tahran yönetimi tarafından sert şekilde eleştirildi. İran Dışişleri Bakanlığı, kararın insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, “ABD hükümetinin İran vatandaşlarını yalnızca dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kararın, uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğu, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve ABD’ye bu konuda uluslararası düzeyde sorumluluk yüklediği vurgulandı.

İran: BM ve İnsan Hakları Kurumları sessiz kalmamalı

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler ve küresel insan hakları kuruluşlarına çağrı yaparak, ABD’nin tek taraflı ve ayrımcı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkmaları gerektiğini belirtti. İran, vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli diplomatik ve hukuki adımları atacağını da duyurdu.

ABD’den 12 ülkeye giriş yasağı

Trump’ın imzaladığı kararnamede İran, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişine yasak getirildi.

Kararnamenin 9 Haziran’da yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu tarihten önce alınmış vizeler geçerliliğini koruyacak.