İran'dan Türkiye'ye gelen füzeye ilişkin açıklama: Biz atmadık

Dün öğle saatlerinde Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinin ardından İran’dan ilk resmi açıklama geldi. İran devlet medyasında yer alan açıklamada, İran ordusu Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze fırlatılmadığını duyurdu.

"Türkiye topraklarına füze atmadık"

İran ordusunun açıklamasında, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyulduğu vurgulanarak, Türkiye topraklarını hedef alan bir füze saldırısının söz konusu olmadığı ifade edildi. Olayın ardından gelen ilk resmi açıklamada, "Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Türkiye topraklarına füze atmadık" denildi.

Pezeşkian’dan komşu ülkelere mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da olayın ardından dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin adını vermeden komşu ülkelere hitap etmişti. Pezeşkian, diplomasi yoluyla savaşın önlenmesi için çaba gösterdiklerini ancak ülkesinin kendisini savunmaktan başka seçeneği olmadığını belirtmişti.

Pezeşkian açıklamasında, “Dost ve komşu ülkelerin liderlerine sesleniyorum. Sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak kendimizi savunmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı. İran lideri ayrıca komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Balistik füze NATO tarafından imha edildi

Dün sabah saatlerinde İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi.

Füzenin bir fırkateynden ateşlenen savunma füzesiyle vurulduğu belirtilirken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara ile Tahran arasında diplomatik temas

Olayın ardından Ankara ile Tahran arasında diplomatik temas da başlamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çatışmaların bölgeye yayılmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak olayla ilgili Türkiye’nin tepki ve endişeleri iletildi.

Uluslararası destek mesajları geldi

Olayın ardından birçok ülkeden Türkiye’ye destek mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye’ye desteklerini açıkladı. NATO da yaptığı açıklamada Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında olduklarını vurguladı.