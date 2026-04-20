İran'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

ABD ve İsrail saldırıları sonrası hava trafiğinin durduğu İran'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılması bekleniyor. Uzun bir aranın ardından ilk seferin yarın yapılacağı bildirildi.

İran'da faaliyet gösteren çevrim içi bilet satış sitelerinde yer alan bilgilere göre, ülkede uluslararası uçuşların kademeli olarak yeniden açıldığı görülüyor. Bu kapsamda, İran Sivil Havacılık Kurumu'nun Meşhed Havalimanı çıkışlı uluslararası seferler için bilet satışına izin verdiği aktarıldı.

İlk sefer Meşhed-İstanbul hattında

Alınan izin doğrultusunda Meşhed-İstanbul uçuşunun salı günü yerel saatle 07.00'de gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Söz konusu seferin, saldırıların ardından Türkiye'ye yapılacak ilk uçuş olması bekleniyor.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda bazı havalimanlarının zarar görmüş ve bu nedenle ülkede tüm uçuşlar durdurulmuştu.