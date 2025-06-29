İran'dan UAEA kararı! Nükleer tesislere giriş izni verilmeyecek

İran Meclisi Başkanvekili Hamid Rıza Hacıbabayi, İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu saldırıların ABD'nin uzun yıllardır süregelen politikalarının bir uzantısı olduğunu ifade etti. Hacıbabayi, "ABD'nin derdi İran halkıyla çünkü 7 bin yıllık bir medeniyete sahip halkın, ABD'nin bölgeye hükmetmesine izin vermeyeceğini biliyorlar. Füze ve nükleer meseleler sadece birer bahane" dedi.

"Son sözü halk söyledi"

Saldırıların ilk gününde bazı üst düzey askeri yetkililerin hedef alınmasının, ülkenin yönetim yapısını zayıflatmaya dönük bir girişim olduğunu savunan Hacıbabayi, "Son sözü halk söyledi. İran milleti birlik içinde sahaya çıktı. Düşman ne kadar çok saldırırsa, halk da o kadar kararlılıkla sahada olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kamera yerleştirilmesine izin vermeyeceğiz"

Hacıbabayi ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulundu. İran Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda UAEA ile işbirliğini askıya aldıklarını belirten Hacıbabayi, "Bundan böyle UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer tesislerimize girişine ve buralara kamera yerleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu tesislere ait bilgilerin, sahte İsrail rejiminden ele geçirilen belgelerde yer aldığını açıkça gördük" dedi.