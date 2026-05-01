İran'dan yeni hamle: ABD'ye müzakere taslağı gönderildi

İran'ın, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeler kapsamında yeni bir teklif sunduğu bildirildi. Arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan üzerinden iletilen taslağın, savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir çerçeve içerdiği ifade ediliyor.

IRNA'nın haberine göre, İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti. Taslağın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İran basınında daha önce yer alan bilgilere göre, Tahran yönetimi kalıcı ateşkesin sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularını müzakere etmeye hazır olduğunu iletti. Buna karşın İran'ın nükleer faaliyetlerinin ateşkes sonrasına bırakılmasını önerdiği aktarıldı.

Önceki teklif geçen hafta iletilmişti

Tahran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik şartlarını içeren önceki teklifini de geçtiğimiz hafta Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği belirtilmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği ifade edilmişti.

Yeni taslağın taraflar arasındaki müzakere sürecine nasıl yansıyacağı ise belirsizliğini koruyor.