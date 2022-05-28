İran'dan Yunanistan'a petrol misillemesi

İran, Basra Körfezi'nde müdahale ettiği Yunanistan'a ait iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koydu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde alıkonulan "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı Yunanistan'a ait iki petrol tankerinin yüklerine el konuldu.

Haberde, iki geminin toplamda 1,8 milyon varil petrol taşıdığı ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bu miktarın İran'ın eline geçeceği aktarıldı.

Yunanistan İran bayraklı gemiyi alıkoyup taşıdığı petrole el koymuştu

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

El konulan petrolün ABD tarafından kiralanan bir gemiye transfer edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da dün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti.

İran da Yunan tankerlerini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal" nedeniyle alıkonulduğu duyurulmuştu.

"Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edilerek, İran kıyılarına çekildiği açıklanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın iki gemiyi alıkoymasını kınamış ve müdahaleyi "korsanlık eylemi" olarak nitelemişti.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, Basra Körfezi'nde halihazırda Yunan bayraklı 17 gemi daha bulunduğuna dikkati çekerek, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran bayraklı gemiyle ilgili telafi edici tedbirler almaması halinde diğer Yunan gemilerine de müdahale edebileceklerini belirtmişti.