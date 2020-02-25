İran'ın 11 eyaletinde halka 'sokağa çıkmayın' çağrısı

25 Şubat 2020

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen 11 eyalette karantina uygulamak zorunda kalmamak için halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Nemeki, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İran'da virüsün yayıldığı Kum kenti başta olmak üzere 11 eyaletin tamamında yoğun tedbirler aldıklarını ve durumun kontrol altında olduğunu belirten Nemeki, "Vatandaşlarımız zorunlu olmayan yolculuklardan sakınsınlar. Virüs vakası tespit edilen yerlerde dışarı çıkmasınlar. Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate almalarını ve bizi karantina uygulamasına başvurmak zorunda bırakmamalarını temenni ediyorum." dedi.

İran Sağlık Bakanı, virüs bulaşan vatandaşların çoğunun Kum kentine gidip oradan diğer eyaletlere geçenler olduğunu ifade etti. Nemeki, özellikle Kum kentinde sokağa çıkılmamasını ve bu kente gidiş gelişlerin durmasını istedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu

5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını ile mücadele eden ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış, bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiğini belirtti.

Olayla irtibatlı 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Rahimi, sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrikanın da kapatıldığını kaydetti.

Rahimi, "Ele geçirilen stoklanmış maskeler, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderilecek." dedi.

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Kaynak: AA