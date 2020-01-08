İran'ın ABD'ye saldırısı sonrası Hamaney'den açıklama

08 Ocak 2020

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırının ardından açıklama yaptı.

Hamaney'in açıklamasından satır başları şöyle:

Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı başarılı oldu.

İran bir barış ülkesi, herhangi bir ülke ile gerilim arayışında değiliz.

Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek.

Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bugün de aslında gördüğümüz budur. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe küçük sayıda savaşçılar galip gelebilirler.

Dini inançlardan sorumlu tüm insanlar için aslında her şey gözlerimizin önünde gerçekleşti. Tüm kadınlar erkekler ve çocuklar işkenceye maruz kaldı ve direnmeyi başardılar. Sonrasında Allah onlara yolu açtı.

Şehitlerimizin için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum. Onun şahsiyetine ilişkin çok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta.

Ben de inançlarım doğrultusunda bazı şeylerin altını çizmek isterim. Öncelikle şehit Süleymani cesur bir adamdı fakat aynı zamanda bilgiliydi.

Kendisi ve tüm askerleri cesur, bilge ve tedbirliydi. Her zaman yaptıklarında bir mantık var. Bu cesaret ve bu yetkinlik sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasette de kullanıldı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu ve ikna ediciyidi.

Tüm bunlarla birlikte gerçek anlamda mümindi. Cesaretini, bilgeliğini hep Allah'ın yolunda kullandı.

İçişleri konusuna geldiğimizde ise hiçbir siyasi partinin ya da fraksiyonun yanında yer almazdı. Büyük bir devrimci unsurdu. Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır.

Devrim ve devrimin ilkeleri onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur. Her zaman sadece devrime bağlı ve tutkulu olmuştur. Cesur eylemlerine ilişkin bir diğer husus ise düşmanlar onu çok iyi tanırdı. O, bölge uluslarının da katkısı ise tüm gayrımeşru güçlerin karşısında durmayı başardı.

“Ağır intikam” yasası hükümete tebliğ ediliyor

Öte yandan Fars haber ajansının haberine göre, İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Ahmet Emirabadi, ABD teröründen ağır intikamı öngören yasa mecliste onayladığını ve uygulanmak üzere cumhurbaşkanına tebliğ edileceğini açıkladı.

Gazetecilere ağır intikam yasası onaylandıktan sonra açıklama yapan Emirabadi, bu gelişmeye paralel olarak anayasayı kollama ve koruma konseyi de bir oturum düzenlediğini ve yasa tasarısının üçüncü dereceden acilliği oy birliği ile onaylandığını belirtti.

Emirabadi, Kudüs Gücü’ne 200 milyon euro tahsis edilmesi de onaylandığını ve şimdi bu yasa İslami Şura Meclisi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Ruhani’ye uygulanmak üzere tebliğ edileceğini vurguladı.

Emirabadi yeni yasaya göre bundan önce terör örgütü ilan edilen Centcom’dan başka Pentagon ve tüm bağlı kurumları da terör örgütü ilan edildiğini ifade etti.

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