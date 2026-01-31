İran'ın Bender Abbas kentinde patlama meydana geldi

İran devlet medyasının aktardığına göre, ülkenin Körfez kıyısında yer alan Bandar Abbas kentinde bir binada patlama meydana geldi. Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Bazı araçlar ve dükkanlar hasar gördü

Devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir yapıda meydana geldiğini ve Moallem Bulvarı çevresinde “iki katı, birkaç aracı ve dükkanı tahrip ettiğini” duyurdu.

Bölgede konuşan yerel kaynaklar, bir Devrim Muhafızları komutanının bombalı saldırıyla hedef alındığını öne sürdü. Ancak bu iddia şu ana kadar resmi makamlarca teyit edilmedi.

İran basını: 4 kişi yaşamını yitirdi

Patlamanın ardından kurtarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İran basınında yer alan bilgilere göre olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

ABD bölgeye donanma göndermişti

Öte yandan, ABD’nin bölgede gerilimin artması üzerine donanma unsurları sevk ettiği, Washington yönetiminde İran’a yönelik olası askeri seçeneklerin de değerlendirildiği aktarılmıştı. Patlamanın herhangi bir saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise henüz bilinmiyor.