İran'ın bloke edilen 6 milyar doları Katar hesaplarına gönderildi

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait mal varlıklarının ABD ile mahkum takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ferzin, Güney Kore'de tutulan 6 milyar doların 10 Ağustos'ta İsveç'teki banka hesaplarına euro olarak transfer edildiğini söyleyerek, , "Bu süre içerisinde 6 İran bankası Katar bankalarında hesap açtı. Bugün ise 5 milyar 573 milyon 492 bin euro Katar'daki hesaplara yatırıldı. Söz konusu miktar merkez bankasının riyali güçlendirme politikası çerçevesinde kullanılacak" şeklinde konuştu.

Ayrıca Katar'da açılan 8 farklı banka hesabının etkinleştirildiğine ilişkin Doha yönetiminden bilgi aldıklarını söyledi. Ferzin, Güney Kore'deki İran'a ait mal varlığının bu dönemde değer kaybetmesi ve zarara uğraması nedeniyle Seul yönetiminden şikayetçi olduklarını belirtti. Konuyla ilgili şikayetin yargı sürecinin sürdüğünü ifade etti.