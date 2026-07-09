İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınında patlama

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ABD ile İran arasında yükselen gerilim karşılıklı saldırılara dönüşürken ABD ordusu iki günde toplam 170 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılar şiddetlenerek devam ederken İran'ın Mehr Haber Ajansı, öğle saatlerinde Buşehr eyaletinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.

Buşehr Valisi Muhammed Mozafari, kentin ABD tarafından saldırıya uğradığını doğruladı. Mozafari, ABD'nin Buşehr eyaletinde kıyı açıklarında bulunan ve İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ının işlendiği Hark Adası'nı hedef aldığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığını belirtti.

Mozafari, "Bu iki noktada herhangi bir olay kaydedilmedi" dedi. Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı da "İran'ın güneyindeki Buşehr Nükleer Santralinin çevresi ABD ordusunca hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Buşehr eyaleti, liman tesislerine ve sivil bir nükleer reaktöre ev sahipliği yaparken, kapsamlı bir askeri varlık bulunuyor.