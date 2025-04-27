İran'ın en büyük ticaret limanıydı... Can kaybı artıyor, yangın söndürülemiyor!

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Şehid Recai Şehr Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı ise 20'si ağır 1000 kişiye yükseldi.

Yangın devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da liman bölgesini havadan inceledi. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınsa da havadan müdahaleye rağmen henüz tam olarak söndürülemedi.

Gümrük faaliyetleri yeniden başladı

İran Gümrük Kurumu ise yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki konteyner taşıma faaliyetleri ile ihracat ve ithalat sevkiyatlarının yeniden başladığını duyurdu.

Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olay sonrası limanın büyük bir kısmı hasar görmüştü.

Rusya'dan yardım

Öte yandan Rusya'nın, yangın söndürme çalışmalarına destek için İran'ın talebi üzerine bölgeye Rus uzmanlardan oluşan yardım bir yardım ekibi ile yangın söndürme uçakları gönderdiği öğrenildi.

İhracatta en önemli limanlardan

Şehid Recai Limanı, İran'ın ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik bir liman olarak biliniyor. Gümrük Kurumu, patlamanın ardından dün ikinci bir duyuruya kadar limandaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.