İran'ın güneyinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.