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İran'ın güneyinde enerji boru hattında patlama: 3 ölü

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletinde enerji boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan'a bağlı Şuş kentinin Feth el-Mubin bölgesindeki doğalgaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 3 petrol ve doğalgaz uzmanı hayatını kaybetti. Patlama sonucu 4 kişi de ağır yaralandı.

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