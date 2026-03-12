İran'ın Hürmüz tehdidi devam ediyor: ABD ve müttefiklerine geçiş yok

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün kendi güçlerinde olduğunu belirterek ABD ve saldırıya katılan ülkelerin gemilerinin boğazdan geçmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaş operasyonlarını yöneten Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın yönetimi altındadır"

Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD ve İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapattığını duyurmuştu.